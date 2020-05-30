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30 мая • обновлено в 05:52
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Внучке Софии Ротару – 19: самые сексуальные фото красотки

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Внучка Софии Ротару, модель и начинающая певица Соня Евдокименко в субботу, 30 мая, отмечает свой день рождения.

Так, девушке исполняется 19 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков Евдокименко.

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве. Она с подросткового возраста занималась музыкой, участвовала в модных показах и снималась для глянцевых журналов. В частности, в 2016 году появилась на юбилейной обложке журнала Elle.

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Затем Соня стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, участвовала в Неделях моды в Нью-Йорке. Также сотрудничала с украинским брендом Poustovit и дизайнером Anna K.

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

В ноябре 2018 года Соня Евдокименко дебютировала как певица, представив композицию "Unbreakable" под псевдонимом Sofia Eve. Продюсером песни выступил ее родной брат Анатолий. В 2019 году у девушки вышла вторая песня под названием "Lonely Walkers".

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Сейчас Соня живет в Лондоне, откуда активно ведет свой блог в Instagram. Она часто публикует откровенные фото, на которых демонстрирует достоинства своей фигуры.

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

Фото: instagram/iamsofiaeve

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Соня Евдокименко София Ротару
Место
Украина
Теги
шоу шоу-бизнес
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