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14 февраля • обновлено в 03:08
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Внучка Боярского засветила огромную грудь: пикантное фото

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Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала в откровенном топе, засветив пышную грудь. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская

Екатерина Боярская

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

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Отметим, что поклонники девушки не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали Екатерину комплиментами.

"Огонь", "Такая красивая", "Взгляд, шикарная", "Катя, я дар речи потерял", "Грудь просто космос, любоваться можно бесконечно", – написали люди.

Внучка Боярского засветила огромную грудь: пикантное фото
Внучка Боярского засветила огромную грудь: пикантное фото
Внучка Боярского засветила огромную грудь: пикантное фото
Внучка Боярского засветила огромную грудь: пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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Автор
Кристина Долматова
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