Внучка Боярского засветила огромную грудь: пикантное фото

Внучка российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала в откровенном топе, засветив пышную грудь. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Екатерина Боярская Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Отметим, что поклонники девушки не смогли устоять перед ее пикантным кадром. Они засыпали Екатерину комплиментами.

"Огонь", "Такая красивая", "Взгляд, шикарная", "Катя, я дар речи потерял", "Грудь просто космос, любоваться можно бесконечно", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!