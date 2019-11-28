Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Весит 200 кг, застрял в унитазе: как выглядит сын художника Сафронова

20.7т
Читать материал на украинском

В сети наделало много шума видео с сыном известного художника Николаса Сафронова Лукой Затравкиным, застрявшим в унитазе в самолете.

Проблемой стал вес известного пианиста, который перевалил за 200 кг. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто такой Лука Затравкин и как выглядел до и после набора лишних килограммов.

Сын Сафронова родился 31 октября 1990 года. Благодаря матери заинтересовался с малых лет музыкой, что в последствии стало решающим фактором для выбора профессии. Он участвовал в различных конкурсах, ему пророчили великое будущее. В детстве и юности Лука стал лауреатом 16-ти премий.

Лука является одним из пяти детей Сафронова, четверо из которых – внебрачные. Много лет он борется с лишним весом, а его мать лечится от онкологии. Сам музыкант признавался, что с 11 лет уже весил более 100 кг, а в семнадцать лет вес достиг 170-ти.

Николай Сафронов

Николай Сафронов

instagram/safronov_nikas

Новости
Ругался с Галкиным и Харламовым, угрожал Зеленскому: с кем из звезд ссорился Александр Масляков

Несколько лет назад благодаря ультиматуму отца Затравкин придерживался диеты и даже похудел на 74 кг. Но за последние три года парень снова набрал свыше 100 кг. Одной из причин стало ДТП, в которое угодил сын Сафронова.

Лука Затравкин до и после набора веса

Лука Затравкин до и после набора веса

Его машина сбила пожилую женщину, переходившую дорогу на красный свет светофора. Молодой человек полностью признал вину и не был приговорен к реальному лишению свободы.

Лука Затравкин до и после

Лука Затравкин до и после

"Да, она выскочила на красный. Есть много свидетелей, что она двигалась на красный и вышла за пределы пешеходной зоны. Но как она может быть виновата? Пешеход всегда прав. Приношу искренние соболезнования семье погибшей", – говорил тогда Затравкин.

Затравкин до и после

Затравкин до и после

Тем временем, диетологи считают, что 28-летнему мужчине нужно срочно обратиться к врачам из-за лишнего веса и провести бариатрическую операцию, благодаря которой уменьшается желудок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лука застрял в туалете самолета. Это заснял на камеру один из пасажиров и опубликовал в сети. Ролик наделал много шума, из-за чего Затравкин объявил, что подаст в суд на автора.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Россия
Теги
самолет туризм российские туристы туристы похудение
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
25
11
Смешно
0
Интересно
26
Печально
31
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Папаша бракодел
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги