Весит 200 кг, застрял в унитазе: как выглядит сын художника Сафронова

В сети наделало много шума видео с сыном известного художника Николаса Сафронова Лукой Затравкиным, застрявшим в унитазе в самолете.

Проблемой стал вес известного пианиста, который перевалил за 200 кг. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто такой Лука Затравкин и как выглядел до и после набора лишних килограммов.

Сын Сафронова родился 31 октября 1990 года. Благодаря матери заинтересовался с малых лет музыкой, что в последствии стало решающим фактором для выбора профессии. Он участвовал в различных конкурсах, ему пророчили великое будущее. В детстве и юности Лука стал лауреатом 16-ти премий.

Лука является одним из пяти детей Сафронова, четверо из которых – внебрачные. Много лет он борется с лишним весом, а его мать лечится от онкологии. Сам музыкант признавался, что с 11 лет уже весил более 100 кг, а в семнадцать лет вес достиг 170-ти.

Николай Сафронов instagram/safronov_nikas

Несколько лет назад благодаря ультиматуму отца Затравкин придерживался диеты и даже похудел на 74 кг. Но за последние три года парень снова набрал свыше 100 кг. Одной из причин стало ДТП, в которое угодил сын Сафронова.

Лука Затравкин до и после набора веса

Его машина сбила пожилую женщину, переходившую дорогу на красный свет светофора. Молодой человек полностью признал вину и не был приговорен к реальному лишению свободы.

Лука Затравкин до и после

"Да, она выскочила на красный. Есть много свидетелей, что она двигалась на красный и вышла за пределы пешеходной зоны. Но как она может быть виновата? Пешеход всегда прав. Приношу искренние соболезнования семье погибшей", – говорил тогда Затравкин.

Затравкин до и после

Тем временем, диетологи считают, что 28-летнему мужчине нужно срочно обратиться к врачам из-за лишнего веса и провести бариатрическую операцию, благодаря которой уменьшается желудок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лука застрял в туалете самолета. Это заснял на камеру один из пасажиров и опубликовал в сети. Ролик наделал много шума, из-за чего Затравкин объявил, что подаст в суд на автора.

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