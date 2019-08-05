"Вернусь, как турист!" Скандальная MARUV восхитилась Россией

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала новые фото, в которых восхитилась Россией.
Соответствующие снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сториз. Так, в геолокации она отметила Алтайский край.
Анна Корсун
Фото: instagram/maruvofficial
"Как же тут красиво. Обязательно сюда вернусь, как турист", — написала Анна.
Фото: instagram/maruvofficial
Фото: instagram/maruvofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.
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