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"Вернусь, как турист!" Скандальная MARUV восхитилась Россией

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Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала новые фото, в которых восхитилась Россией.

Соответствующие снимки звезда опубликовала в своих Instagram-сториз. Так, в геолокации она отметила Алтайский край.

"Вернусь, как турист!" Скандальная MARUV восхитилась Россией

Анна Корсун

Фото: instagram/maruvofficial

"Как же тут красиво. Обязательно сюда вернусь, как турист", — написала Анна.

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"Вернусь, как турист!" Скандальная MARUV восхитилась Россией

Фото: instagram/maruvofficial

"Вернусь, как турист!" Скандальная MARUV восхитилась Россией

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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Персона
MARUV
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филипп филипыч
филипп филипыч
капец она троллит упоротых)
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