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11 февраля • обновлено в 15:31
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Ведущей "Евровидения-2020" станет блогерша-трансгендер: пикантные фото красотки

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Одной из ведущих конкурса "Евровидение-2020" станет известная голландская бьюти-блогерша Никки де Ягер, которая недавно призналась, что родилась парнем.

Об этом сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

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По словам самой Никки, она давно мечтала принять участие в "Евровидение". Поэтому, когда в конце прошло года организаторы предложили ей комментировать онлайн-трансляцию, она была очень рада и горда.

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Примечательно, что на своей странице в Instagram блогерша также опубликовала видео, в котором поделилась радостной новостью:

"Поздоровайтесь со своей ведущей музыкального конкурса "Евровидение-2020"! Европа, увидимся в мае".

Отметим, что в январе этого года Никки шокировала заявлением о том, что на самом деле она родилась мальчиком. Тогда миллионы поклонников, которые на протяжении долгого времени следили за девушкой в Instagram, признавались, что были ошарашены признанием Никки.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть самые пикантные фотографии известной блогерши.

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Никки де Ягер

Никки де Ягер

Instagram @nikkietutorials

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже известны участники "Евровидения-2020" от нескольких стран. Так, с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
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