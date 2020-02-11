Ведущей "Евровидения-2020" станет блогерша-трансгендер: пикантные фото красотки

Одной из ведущих конкурса "Евровидение-2020" станет известная голландская бьюти-блогерша Никки де Ягер, которая недавно призналась, что родилась парнем.
Об этом сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
По словам самой Никки, она давно мечтала принять участие в "Евровидение". Поэтому, когда в конце прошло года организаторы предложили ей комментировать онлайн-трансляцию, она была очень рада и горда.
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Примечательно, что на своей странице в Instagram блогерша также опубликовала видео, в котором поделилась радостной новостью:
"Поздоровайтесь со своей ведущей музыкального конкурса "Евровидение-2020"! Европа, увидимся в мае".
Отметим, что в январе этого года Никки шокировала заявлением о том, что на самом деле она родилась мальчиком. Тогда миллионы поклонников, которые на протяжении долгого времени следили за девушкой в Instagram, признавались, что были ошарашены признанием Никки.
OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть самые пикантные фотографии известной блогерши.
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Никки де Ягер
Instagram @nikkietutorials
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже известны участники "Евровидения-2020" от нескольких стран. Так, с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.
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