Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 42-летняя знаменитость позировала в откровенном бикини, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Ничего не меняется, если ничего не менять", – лаконично прокомментировала свою публикацию Орлова.

Орлова показала стройную фигуру в бикини (Instagram Ольги Орловой)

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото телеведущей. Они засыпали ее комплиментами.

Ведущая "Дом-2" похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Ведущая "Дом-2" похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Ведущая "Дом-2" похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Ведущая "Дом-2" похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Орлова показала фанатам откровенный снимок в купальнике, на котором случайно засветила оголенную грудь.

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