МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Ведущая ''1+1'' показала видео забавного конфуза в эфире

Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Маричка Падалко оказалась в затруднительной ситуации во время вечернего новостного эфира.

Короткое видео забавного конфуза она позже показала на личной странице в Instagram, позабавив своих подписчиков (видео смотрите ниже).

Ведущая ''1+1'' показала видео забавного конфуза в эфире

Фото: instagram.com/marichkapadalko

"Как вы думаете, что это было?" - написала Падалко в комментарии к ролику.

На видео запечатлен эпизод вечернего выпуска новостей на "1+1", в ходе которого сюжет репортеров по неизвестной причине прекратился раньше нужного времени и в кадре оказалась ведущая, что правда, в это самое время она отвлеклась, очевидно, на упавший со стойки предмет.

Отвечая на вопрос Падалко, пользователи сети стали шутить: "Вы там что-то кушаете?", "У вас печенька упала", "Вставная челюсть?", "Вас тоже насморк мучает?" - посмеялись в комментариях под роликом.

Новости
Конфуз в прямом эфире: нардепа перепутали с Олегом Винником

Некоторые также указали на то, насколько быстро сориентировалась и овладела ситуацией ведущая.

Видео собрало в соцсети более 14 тыс. просмотров. "Профессионал своего дела", "Ерунда, все бывает в жизни", - заключили в обсуждениях фолловеры телеведущей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее конфуз произошел в студии вечерних новостей знаменитого канала BBC. Зрители заметили в кадре сотрудника телеканала, который в прямом эфире смотрел эротический фильм.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Маричка Падалко
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagramвидеотелеканал 1+1новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги