Ведущая ''1+1'' показала видео забавного конфуза в эфире

Украинская телеведущая Маричка Падалко оказалась в затруднительной ситуации во время вечернего новостного эфира.

Короткое видео забавного конфуза она позже показала на личной странице в Instagram, позабавив своих подписчиков (видео смотрите ниже).

Фото: instagram.com/marichkapadalko

"Как вы думаете, что это было?" - написала Падалко в комментарии к ролику.

На видео запечатлен эпизод вечернего выпуска новостей на "1+1", в ходе которого сюжет репортеров по неизвестной причине прекратился раньше нужного времени и в кадре оказалась ведущая, что правда, в это самое время она отвлеклась, очевидно, на упавший со стойки предмет.

Отвечая на вопрос Падалко, пользователи сети стали шутить: "Вы там что-то кушаете?", "У вас печенька упала", "Вставная челюсть?", "Вас тоже насморк мучает?" - посмеялись в комментариях под роликом.

Некоторые также указали на то, насколько быстро сориентировалась и овладела ситуацией ведущая.

Видео собрало в соцсети более 14 тыс. просмотров. "Профессионал своего дела", "Ерунда, все бывает в жизни", - заключили в обсуждениях фолловеры телеведущей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее конфуз произошел в студии вечерних новостей знаменитого канала BBC. Зрители заметили в кадре сотрудника телеканала, который в прямом эфире смотрел эротический фильм.

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