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Конфуз в прямом эфире: нардепа перепутали с Олегом Винником

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В понедельник, 15 января, в утреннем прямом эфире телеканала NewsOne произошел курьезный инцидент.

Ведущий программы "Ранок" Макс Назаров обмолвился, когда представлял присоединившегося по телефону к эфиру гостя - народного депутата от БПП Ивана Винника.

"Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от БПП Олег Винник с нами на связи. Простите, Иван Винник. Иван, это случилось, я случайно вас назвал Олегом, прошу прощения. С нами на связи Иван Винник", - исправился ведущий.

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В свою очередь, у нардепа оказалось хорошее чувство юмора. Он посмеялся и добавил: "Возможно, Олег вам больше нравится, поэтому вы меня так назвали".

Об утреннем курьезном случае рассказал и сам ведущий Назаров, прикрепив видео с прямого эфира. Также он отметил, что действительно любит творчество украинского артиста Олега Винника.

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Напомним, ранее украинский телеканал объяснил резонансный сюжет о жене Винника.

Персоны
Олег ВинникИван Винник
Место
Украина
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