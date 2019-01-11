''Ведет себя как баба'': украинская певица лишилась бизнеса в РФ

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская лишилась бизнеса в РФ. Некоторое время назад она открыла караоке, которое, как планировалось, будет приносить ей немалый доход.

Когда владельцы здания, в котором находилось помещение, подняли стоимость аренды - караоке закрыли. Об этом сообщает издание "Собеседник".

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В своем караоке Успенская часто давала концерты и просила рекламировать заведение своих звездных подруг: Глюкозу, Славу, Ирину Дубцову. Оказалось, что помещение под караоке было взято в аренду. Не так давно владельцы здания подняли арендную плату.

"Сейчас договариваемся, чтобы цену снизили. Как договорятся, так откроемся", - говорит певица.

Отмечается, что из-за того, что певица решила открыть собственный бизнес ей пришлось поссориться с Филиппом Киркоровым, поскольку незадолго до этого он тоже открыл караоке. С тех пор музыканты не появляются вместе на одной сцене.

"Он ведет себя как баба", - говорит Успенская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Успенская раскрыла тайну, о которой молчала 40 лет - в 16-летнем возрасте она сделала аборт, после чего долго не могла иметь детей.