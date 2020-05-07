Вася Обломов написал новую сатирическую песню с намеком Путину

Известный российский музыкант и поэт Вася Обломов написал сатирическую песню "На деревню к бабушке" с намеком президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующую композицию Обломов опубликовал на личном YouTube-канале Так, в ней он спел: "как бы не было хреново, людям денег не давай... чтобы палками нас били, чтобы так было всегда". К слову, таким образом музыкант отреагировал на обнуление президентского срока Путина. А также высмеял заявление депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой о том, что этого хотят сами люди (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Владимир Путин Фото: nbnews.com.ua

"В нашем распоряжении оказались многочисленные письма простых людей. Мы, конечно же, не могли не придать их публичной огласке", – написал с иронией музыкант.

Владимир Путин и Валентина Терешкова Фото: msn.com

Всего за несколько часов с момента публикации видео на песню собрало почти 25 тысяч просмотров, 4 тысячи лайков и 330 комментариев.

"Супер! В десятку! А то: "Народ к ней обратился...", "Терешкова, тоже обнулила все свои достижения вместе со сроками Кощея Бессменного", "Песня показывает всю реальность нашего времени", "Спасибо, Вася, как всегда, актуально! Немного грустно, но правдиво!" – написали люди.

Далее приводим полный текст песни Обломова:

Терешковой пишут снова:

"Президенту передай,

как бы не было хреново,

Людям денег не давай!"

Пишут, слушай, Терешкова!

Передай там всем своим,

Чтоб налог подняли снова,

Чтоб дороже стал бензин

Чтобы вклады обнулили

Нам от них одна беда

Чтобы палками нас били

Чтобы было так всегда

Чтоб границы не открылись

Никогда и ни за что

Мы в Европе заразились

И вообще, Обама – Чмо

Валентина, вся надежда,

Что ты передашь письмо

Невозможно жить, как прежде

Нам в законах все не то

Пусть нам в жизни перемены

Принесет двадцатый год

Всей страной одновременно

Пишет письма наш народ

Попроси, чтоб всех, кто просит

Денег просто так отдать,

Государство пусть заносит

В список тех, кого сажать

Это просто мародеры

В голове у них навоз

Валентина, как там Вова?

Заскучал, небось, зарос?

Передайте, что мы в норме,

Что мы помним про него

Обнуление по форме

Мы подпишем, если что

В общем, дай вам бог успехов

Славься Русь, несись вперед!

Вирус счастью не помеха

Подпись: Ваш простой народ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Также о том, что означает обнуление президентских сроков для главы РФ Владимира Путина – читайте здесь.

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