"Вашингтон — наш!" Ургант публичино высмеял отношения России и США

Российский телеведущий и юморист Иван Ургант высмеял отношения между Россией и США.

Так, в новом выпуске "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал новость о том, что Китай ввел санкции по отношению к США.

Иван Ургант Вокруг ТВ

По словам Урганта, глядя на эту ситуацию, у него, как у гражданина России, возникает некая ревность:

"Обычно санкции — это ограничение торговли, ограничение выдачи виз. Когда Китай вводит санкции, что это означает? Он еще больше шлет в страну китайских товаров и посылает еще больше китайцев, чтобы изнутри растопить этот...лед. Но, честно говоря, у меня, как у гражданина России, возникает такая что ли ревность. Как это нашим американцам кто-то вводит санкции, кроме нас. Как так? Это как будто кто-то запретил твоей жене пойти в клуб с подругами. Уважаемые китайцы, выберите для санкций другую страну. Вашингтон — наш! Я имею ввиду Джорджа Вашингтона".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский телеведущий и юморист Иван Ургант высмеял гомофобный отказ Венгрии участвовать в Евровидении .

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