Известная российская певица Валерия обвинила журналистов в клевете в отношении финансового положения своей семьи.

В Instagram звезда пожаловалась, что сначала СМИ писали о том, что ее семья просит милостыню, нуждается в помощи, а теперь якобы ее муж – композитор Иосиф Пригожин – хочет купить особняк на Рублевке за 55 млн долларов.

Валерия и Иосиф Пригожин

"Ну, ребят, это уж ни в какие ворота!!!!! Это вы называете журналистикой?????? Ладно Telegram-каналы, к которым нет доверия, но когда ложь исходит из уст человека, который всегда относился к числу профессиональных журналистов, Андрея Караулова, какой вывод можно сделать?" – возмутилась певица.

Она отметила, что в таких действиях средств массовой информации прослеживается "явное преследование определенных интересов – политических или финансовых".

"Теперь, читающие люди, думайте. (Очень надеюсь, что умеющие это делать, ещё не перевелись)", – добавила Валерия.

Валерия пожаловалась на травлю со стороны СМИ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Валерию атаковали в сети через слова Пригожина о тяжелой жизни.

Также Валерия рассказала о домашнем насилии.