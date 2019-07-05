ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Люди

Вакарчук объяснил, почему его концерты перед выборами — не агитация

1.1тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук объяснил, почему концерты его группы "Океан Ельзи" перед выборами в парламент - это не политическая агитация.

"В Краматорске буквально два года назад мы давали огромный концерт на стадионе, который был не просто бесплатный, а в этот концерт я вложил собственные деньги. Это стоило нам в районе 40-50 тысяч долларов. Такой же концерт мы делали для жителей Северодонецка и Мариуполя. Никакой политики тогда не было", — объяснил Вакарчук в интервью для Радио Свобода.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Также он напомнил, что его группа выступала на Евромайдане и будет продолжать это делать после окончания избирательной кампании в тех регионах, где музыканты чувствуют, что людям необходима поддержка.

Новости
Вакарчук намекнул на возможный уход со сцены

"По поводу Харькова, мы делали там также различные концерты и будем делать их дальше. Я считаю, что мы доносим до людей наши положительные эмоции и даем им то, что им нужно. Если концерт "Океана Эльзы" является агитацией, то это агитация за качественную украинскую европейскую музыку, и мы готовы их делать сколько угодно", — заключил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук не исключил своей работы в исполнительной власти. Он признался, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.

"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики, и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", – сказал он.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Закон Порядок
Закон Порядок
прокладка свынорыла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel