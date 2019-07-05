Вакарчук объяснил, почему его концерты перед выборами — не агитация

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук объяснил, почему концерты его группы "Океан Ельзи" перед выборами в парламент - это не политическая агитация.

"В Краматорске буквально два года назад мы давали огромный концерт на стадионе, который был не просто бесплатный, а в этот концерт я вложил собственные деньги. Это стоило нам в районе 40-50 тысяч долларов. Такой же концерт мы делали для жителей Северодонецка и Мариуполя. Никакой политики тогда не было", — объяснил Вакарчук в интервью для Радио Свобода.

Святослав Вакарчук

Также он напомнил, что его группа выступала на Евромайдане и будет продолжать это делать после окончания избирательной кампании в тех регионах, где музыканты чувствуют, что людям необходима поддержка.

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"По поводу Харькова, мы делали там также различные концерты и будем делать их дальше. Я считаю, что мы доносим до людей наши положительные эмоции и даем им то, что им нужно. Если концерт "Океана Эльзы" является агитацией, то это агитация за качественную украинскую европейскую музыку, и мы готовы их делать сколько угодно", — заключил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук не исключил своей работы в исполнительной власти. Он признался, что не намерен ограничиться проходом в Верховную Раду.

"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики, и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", – сказал он.

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