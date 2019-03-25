В Украину не пустили двух российских актеров: что известно

Госпогранслужба Украины не пустила в страну двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посетили аннексированный Россией полуостров Крым.

Как сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы, артистам запретили въезд в Украину сроком на три года.

Согласно приведенной информации, въехать в страну граждане РФ пытались в воскресенье, 24 марта. "Один из них выявлен в аэропорту "Борисполь". Иностранец прилетел рейсом из Минска. Выяснилось, что он незаконного ездил во временно оккупированный Крым", — отмечается в сообщении пограничников.

Второй российский актер прилетел в Украину через аэропорт Одессы. Он планировал принять участие в съемках сериала. "За нарушение закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", — добавили пограничники.

Имен артистов Госпогранслужба не сообщила. На сайте также отмечается, что с начала текущего года запрет на въезда в Украину получили 35 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российские продюсер Рубен Дишдишян и режиссер Сергей Урсуляк намерены снять в Украине продолжение сериала "Ликвидация" о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Главную роль в нем так же сыграет актер Владимир Машков, угодивший прежде в базу центра "Миротворец" из-за съемок в аннексированном Крыму.

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