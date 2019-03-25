МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

В Украину не пустили двух российских актеров: что известно

4.2тЧитать материал на украинском

Госпогранслужба Украины не пустила в страну двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посетили аннексированный Россией полуостров Крым.

Как сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы, артистам запретили въезд в Украину сроком на три года.

В Украину не пустили двух российских актеров: что известно

Согласно приведенной информации, въехать в страну граждане РФ пытались в воскресенье, 24 марта. "Один из них выявлен в аэропорту "Борисполь". Иностранец прилетел рейсом из Минска. Выяснилось, что он незаконного ездил во временно оккупированный Крым", — отмечается в сообщении пограничников.

Второй российский актер прилетел в Украину через аэропорт Одессы. Он планировал принять участие в съемках сериала. "За нарушение закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", — добавили пограничники.

Новости
''Первый позвонил Киркоров'': Лолита вспомнила, как попала из-за Крыма

Имен артистов Госпогранслужба не сообщила. На сайте также отмечается, что с начала текущего года запрет на въезда в Украину получили 35 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российские продюсер Рубен Дишдишян и режиссер Сергей Урсуляк намерены снять в Украине продолжение сериала "Ликвидация" о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Главную роль в нем так же сыграет актер Владимир Машков, угодивший прежде в базу центра "Миротворец" из-за съемок в аннексированном Крыму.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Место
Украина
Тег
актер
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
5
Смешно
10
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"В Украину не пустили двух российских актеров: что известно" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну что известно, известно, что хохлорсань(не путать с украинцами)очкует воевать с ахрессорм, она может ему только гадить по мелочи
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Ну и че они сюда бля лезут , раска огромная счастливая с полезными санкциями страна, но ссука лезут и лезут из за поребрика. 🤮🐀
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бешеных шавок отстреливают! Или изолируют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Махал Махалыч, а трусливых педиков ловят и отправляют в армию, воевать с напавшей на неньку Россией.Ты почему не на фронте, кстати, дефективный или просто жмёт очко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения