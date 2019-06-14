В Украине приняли радикальное решение по скандальному актеру "Сватов"

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Сваты", больше не числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

На официальном сайте Министерства культуры 14 июня обновили соответствующий документ, из которого вычеркнули его фамилию.

В новом списке записаны 147 деятелей культуры, которые поддерживают аннексию Крыма и российскую политику.

Сериал "Сваты" Комсомольская правда

Напомним, Минкульт внес Добронравова в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, в 2017 году.

Федор Добронравов Instagram@dobronravov.fedor

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