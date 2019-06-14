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/Люди

В Украине приняли радикальное решение по скандальному актеру "Сватов"

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Российский актер Федор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Сваты", больше не числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

На официальном сайте Министерства культуры 14 июня обновили соответствующий документ, из которого вычеркнули его фамилию.

В новом списке записаны 147 деятелей культуры, которые поддерживают аннексию Крыма и российскую политику.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

Комсомольская правда

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Напомним, Минкульт внес Добронравова в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, в 2017 году.

Федор Добронравов

Федор Добронравов

Instagram@dobronravov.fedor

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Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персона
Федор Добронравов
Место
Украина
Теги
шоу-бизнескиноМинистерство культуры
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Гитлер тоже с этого начинал, потом евреев в печах сжигал, потом все остальные нации...
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0
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Новорічні свята,корпоративи,пан Зеленський з 95 кварталом в кремлі,поздоровляє путіна з новим роком. Так що видаленя актора з "чорних списків СБУ" це так маленька пробна кулька. Да здравствує зехолопство!
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2
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пусть приезжает. Будет работа для Нацкорпуса и прочих нацдолбаков! И мы увидим - за идею эти твари куражатся или за бабки? Или лично за Авакяна?
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2
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Махал Махалыч, а размазать это расейское дерьмо по асфальту - святое дело!
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3
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