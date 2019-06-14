В Украине приняли радикальное решение по скандальному актеру "Сватов"

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Сваты", больше не числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
На официальном сайте Министерства культуры 14 июня обновили соответствующий документ, из которого вычеркнули его фамилию.
В новом списке записаны 147 деятелей культуры, которые поддерживают аннексию Крыма и российскую политику.
Сериал "Сваты"
Комсомольская правда
Напомним, Минкульт внес Добронравова в список лиц, которые угрожают национальной безопасности, в 2017 году.
Федор Добронравов
Instagram@dobronravov.fedor
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ноябре 2017-го Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.
Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.
После снятия запрета стало известно, что у Добронравова запланированы выступления в аннексированном Крыму.
13 июня 2019 года Экспертная комиссия проголосовала за отказ в выдаче телеканалу "1+1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты".
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