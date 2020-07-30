В суд передали обвинение против тещи Притулы: она сбила мать с 9-летним ребенком

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник по делу о ДТП с матерью и ребенком в Киеве в августе 2019.

Адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов отметил, что дело передано в Дарницкий суд Киева, в ближайшее время состоится подготовительное заседание, пишут "Украинские новости".

Так, теще Притулы инкриминируется совершение преступления по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Дело было передано в суд несколько недель назад.

Теща Притулы Лилия Сопельник Актуальная Правда

Сухов сообщил, что на этой неделе была проведена очередная операция потерпевшей, а в дальнейшем планируется еще одна. Он подчеркнул, что потерпевшая сторона будет настаивать на реальном наказании для Сопельник.

"В обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своем заболевании, которое есть в перечне болезней, запрещающих управлять автомобилем, все-равно села за руль и принимала лекарства, которые тоже запрещают садится за руль", – добавил юрист.

Напомним, что на Днепровской набережной, 19-а в Киеве женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади. Скорость движения машины была такой высокой, что очевидцы предположили, что она перепутала педали.

Как сообщал OBOZREVATEL, результате 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.

При этом, некоторые СМИ успели распространить фейк о смерти 9-летнего Ростислава, который пострадал в ДТП.