В США умер сбежавший из СССР писатель Игорь Ефимов

В США в возрасте 83 лет умер советский и американский писатель Игорь Ефимов.

Об этом на личной странице в Facebook написал публицист Евгений Беркович. Он также отмети, что Ефимов планировал в скором времени выдать новую книгу.

"Какой кошмар – умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней) книги", –прокомментировал Беркович.

По словам публициста, Ефимову оставалось только согласовать макет, и книга была бы готова.

Игорь Ефимов умер в возрасте 83 лет Толк

"Но Игорь Маркович не успел ее увидеть. Книгу мы выпустим, тут сомнений нет. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед", – написал Беркович, добавив, что "работать до последнего дня даруется праведникам".

Игорь Ефимов является основателем издательства Эрмитаж в США. Написал такие книги, как "Смотрите, кто пришел!", "Свергнуть всякое иго", "Как одна плоть", "Архивы Страшного суда", "Седьмая жена", "Суд да дело", "Новгородский толмач", "Неверная". Выехал из СССР в Штаты в 1978 году.

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