В сети всплыло фото с тайной свадьбы 66-летнего Макаревича

В сети показали редкий снимок со свадьбы российского рок-музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

Так, 66-летний артист тайно женился в декабре 2019 года, в апреле 2020 он впервые рассказал об этом публике. Снимок обнародован на Telegram-канале "НеМалахов"

Супругой Макаревича стала 36-летняя Эйнат Кляйн – израильская журналистка, фотограф и гид. Кляйн – четвертая официальная жена Макаревича.

Фото с тайной свадьбы Макаревича Telegram-канал "НеМалахов"

Музыкант также обнародовал детали их тайной свадьбы. По его словам, он не афишировал торжество и провел его в тесном кругу самых близких. Однако секрета из этого пара также не делала. Свадьба состоялась в Яффе, Израиль.

"Эйнат хотела, чтобы было красиво и по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек 40 – мы пригласили самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется", – отметил музыкант.

Также Макаревич добавил, что когда вокруг его женитьбы возник ажиотаж в прессе – это его очень насмешило.

"Мы не делали никакого такого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю – меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно", – рассказал певец.

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