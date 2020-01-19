"Ты был атомной станцией. И сгорел": в сети скорбят из-за смерти молодой звезды КВН

В сети скорбят из-за смерти в России бывшего участника команды КВН "Город Пятигорск" Тимура Гайдукова.

Свои соболезнования в аккаунтах в соцсетях высказывают как коллеги мужчины, который в последнее время работал ведущим, так и не знакомые с ним лично люди.

"Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю", – написал друг умершего Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Тимур Гайдуков instagram.com/timurwedding

Тимур Гайдуков instagram.com/timurwedding

Коллега Гайдукова по КВН Александра Дубровина опубликовала снимок Тимура с черной ленточкой и написала: "Ох не такую следующую твою фотку надеялась выложить!"

"С Тимой мы, наверное, с самого начала пути: и в КВН вместе, и по лигам, и на фестиваль в Сочи мотались! Сказать, что в шоке и прям в разбитом состоянии – это ничего не сказать", – рассказала Дубровина.

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Директор продюсерского центра "Стиль" в Пятигорске Наталия Маликова опубликовала несколько фото умершего, оставив надпись: "Нет слов".

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"Не стало нашего доброго друга. Все попытки спасти его жизнь оказались нерезультативными. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", – написал в Instagram фокусник, выступающий под псевдонимом Роберт АрманИ. Он высказал сочувствие родным юмориста.

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"Благодаря тебе мы поверили, что чудеса случаются, что можно победить эту "чуму 21 го века", когда есть вера и великая поддержка. Но, видимо, у всевышнего на тебя другие планы", – написала ведущая Юлия Антонова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России серьезно избили популярного актера из сериалов "Ранетки", "Кадетство" и "Солдаты" Виталия Абдулова.

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