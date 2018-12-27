В сети появился трейлер последнего фильма Задорнова

В сети опубликовали трейлер последнего фильма российского юмориста Михаила Задорнова "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка".

Как сообщает Вокруг ТВ, премьера комедии состоится 1 января 2019 года на телеканале НТВ. Отметим, что актер скончался из-за болезни до окончания съемок. Картину завершила его муза, продюсер картины и исполнительница главной роли Марина Орлова (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Фото: Вокруг. ТВ Кадр из фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка"

По словам инсайдеров, Задорнов появится в последних сценах фильма. Он также успел озвучить весь закадровый текст.

Фото: Вокруг. ТВ Кадр из фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка"

Режиссером картины выступил Дмитрий Панченко, а роли исполнили Михаил Башкатов, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев, Марина Орлова, Елена Синилова и другие. Кроме того, одну из ролей в проекте исполнила дочь Задорнова Елена. Она согласилась на сьемки после смерти отца и сыграла в картине роль военной советника — женщины, которая все время приходит к президенту США и сообщает ему о том, как идут дела.

Фото: Вокруг. ТВ Кадр из фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка"

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до смерти российский сатирик Михаил Задорнов лично звонил украинскому комику и шоумену Владимиру Зеленскому, чтобы поблагодарить его за работу юмористической студии "Квартал 95".