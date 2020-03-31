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31 марта • обновлено в 16:38
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В сети появилось фото 60-летней Гузеевой в молодости: как выглядела актриса

3.8т
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Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.

Так, снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева

joinfo.ua

В кадре Гузеева позирует в профиль с ярким макияжем и короткой стрижкой. Раритетной фотографией Лариса поздравила актера Александра Збруева с днем рождения – 31 марта артисту исполнилось 82 года.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям. Кроме того, многие восхитились тем, как выглядела Гузеева в молодости, и засыпали ее комплиментами.

В сети появилось фото 60-летней Гузеевой в молодости: как выглядела актриса
В сети появилось фото 60-летней Гузеевой в молодости: как выглядела актриса
В сети появилось фото 60-летней Гузеевой в молодости: как выглядела актриса
В сети появилось фото 60-летней Гузеевой в молодости: как выглядела актриса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лариса Гузеева гневно обратилась к соотечественникам, которые нарушают карантин. Так, звезда записала матерное обращение к россиянам, в котором призвала их сидеть дома.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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