В сети появилось фото 44-летней Волочковой в молодости: как выглядела балерина

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала архивную фотографию, на которой показала, как выглядела в молодости.
Так, снимком 44-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Анастасия Волочкова
dpchas.com.ua
На фотографии 23-летняя Анастасия позирует в квартире, которую они тогда с мамой арендовали. В руках балерина держит огромный букет цветов. Также на фото у Волочковой короткие волосы и яркий макияж.
"А это я после первого в моей жизни моего сольного концерта. 1999 год... И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Как же это было не просто! Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на ул. Полянка, где и была сделана эта фотография. Моя любовь к цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная", – подписала фото Волочкова.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах бывшего директора балета Мариинского театра Махара Вазиева.
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