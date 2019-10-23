В сети показали раритетное видео с умершей Началовой

Подруга умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала раритетный видеоролик с артисткой. На нем она запечатлена на праздновании Дня рождения своей дочери.

Артистка исполняла свой хит "Я выбираю". Видео Исаева разместила на странице в социальной сети Instagram.

Юлия Началова АИФ

"Здесь самые близкие, в том числе и вся семья Долиных — Сашенька, внучка Ларисы Александровны, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая, ее мама Лина, близкий друг Юли, сама Лариса. Все очень жизненно. Здесь Женя Алдонин, он всегда присутствовал на дне рождения дочери, по-другому не бывало. Здесь Гуси — семья Ролана Гусева, впоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Юлия Костюшкина с сыном, он болтает с моим Филиппом. Здесь Вовка, помощник во всем. Преданные люди", — прокомментировала Исаева.

По словам Исаевой, показать семейную запись ее заставила внезапно нахлынувшая грусть.

"Здесь еще счастливые родители. И все это за три чертовых месяца до ухода в иную жизнь! Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход. Всем живущим добра и счастья", — написала она.

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