В сети показали фото маленького принца Чарльза, скучающего на коронации Елизаветы II

На момент коронации Елизаветы II Чарльзу было 4 года. Фото: starsinsider.com

В сети показали, как выглядел наследник британского престола принц Чарльз в детстве.

Так, на архивном снимке, который опубликовал Telegram-канал "История человечества", сын королевы Великобритании Елизаветы II запечатлен во время коронации его матери. Тогда ему было 4 года.

Как известно, это событие произошло 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировало телевидение. Трансляцию тогда посмотрели 27 миллионов человек.

"Принц Чарльз скучает во время коронации своей матери – королевы Елизаветы II (справа и слева от него – бабушка и тетя – королева-мать Елизавета и принцесса Маргарет), 2 июня 1953 года. Похоже, он уже тогда догадывался, что трона ждать придется еще очень долго", – гласит подпись к архивному фото.

Принц Чарльз на коронации Елизаветы II Скриншот

По состоянию на 2020 год первым в очереди на трон является именно принц Чарльз. За ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее – дети Уильяма: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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