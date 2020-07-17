Звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился архивным фото, на котором запечатлены София Ротару и Надежда Бабкина.

Соответствующий снимок мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. По его словам, данный кадр был сделан в 90-е годы в Америке.

"Всем привет! Продолжаю публикацию исторических уже фото с далеких 90-х. Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке", – написал Родин.

На фотографии Надежда Бабкина запечатлена в белой футболке, а София Ротару в черной блузе и солнцезащитных очках. Певицы позировали на камеру вобнимку, улыбаясь фотографу.

Надежда Бабкина и София Ротару в молодости (Instagram Романа Родина)

"Надя и Софа", "Наши красавицы. Как всегда, великолепны", "Очень они симпатичные на этой фотографии получились. Спасибо вам, Роман, за очередной снимок из прошлого", – отметили в комментариях пользователи.

В сети показали архивное фото молодых Ротару и Бабкиной

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