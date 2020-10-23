В сети опубликовали архивное фото дочери королевы Елизаветы в Киеве

Единственная дочь королевы Елизаветы принцесса Анна в сентябре 1973 года посещала Киев вместе с отцом – герцогом Эдинбургским Филиппом.

Об этом рассказали в Twitter-аккаунте "Исторические фото". Так, известно, что в то время город принимал у себя чемпионат Европы по конному спорту (фото смотрите ниже).

Во время гонки на чемпионате принцесса даже упала с коня по кличке Гудвил. Тогда все очень испугались за Анну. Однако она просто встала, отряхнулась и убедила всех, что с ней все в порядке. Соревнования проходили на территории Пирогова и его окрестностях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Великобритании Елизавета II вместе с принцем Уильямом приняли участие в официальном открытии нового центра энергетической аналитики в городе Солсбери. Это первый выход на публику Ее Величества за семь месяцев пандемии.