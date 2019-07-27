В семье Влада Ямы случилось горе: что известно

В семье известного украинского хореографа, судьи нового сезона "Танці з зірками" Влада Ямы произошла трагедия – умерла бабушка.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав черно-белое фото родственницы.

"Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой", – подписал Яма, не уточнив подробностей трагедии.

Влад Яма с бабушкой - архивное фото instagram/vladyama_official/

Поклонники выразили соболезнования украинскому хореографу и его семье. "Вечная память", "Держитесь, Влад", "Мои соболезнования", "Вы очень похожи", – отреагировали в сети.

Несколько месяцев назад Яма упоминал о своей бабушке в Instagram. Он планировал поехать к ней в гости. "Бабуля, мы знаем насколько для тебя важен этот день, держись, мы скоро в гости", – отмечал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно подобная трагедия произошла в семье известного российского певца Николая Баскова.

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