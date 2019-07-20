"За длинным рублем": продюсер сказал, что сдерживает украинских звезд от поездок в России

Большинство украинских артистов готовы выступать в России, но их сдерживает страх оказаться в центре общественно-политического скандала.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский продюсер и медиа-менеджер Денис Путинцев.

"Если что-то изменится и "будет можно", то большинство украинских артистов при первом же случае, более-менее гарантированном в финансовом плане, поедут в Россию за "длинным рублем", – считает продюсер.

Путинцев уточнил, что говорит "не о всех, но о многих".

"По моему мнению, сдерживает представителей украинского шоу-бизнеса сейчас не патриотизм, а исключительно страх оказаться в каком-то около политическом скандале", – сказал он и подчеркнул, что это его субъективное суждение.

По словам Путинцева, Украине стоило еще с начала войны в 2014 году больше внимания уделять идеологическому подтексту. Продюсер призвал воспитывать в людях патриотизм "не только запретами, но и какими-то действиями".

MARUV, которая ездила в Россию и до Нацотбора, стала все чаще давать там свои концерты Facebook.com/MaruvOfficial

OBOZREVATEL напоминает, что громкий скандал по поводу выступлений украинских исполнителей в России разгорелся во время финала Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение". Победительница нацотбора MARUV (Анна Корсун), которая в итоге так и не поехала на конкурс, заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России.

Из-за скандала с MARUV организаторы изменили правила отбора на детское "Евровидение" и запретили участвовать в нем юным вокалистам, которые с начала 2014 года выступали в России или на оккупированных территориях.

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