"За длинным рублем": продюсер сказал, что сдерживает украинских звезд от поездок в России

Большинство украинских артистов готовы выступать в России, но их сдерживает страх оказаться в центре общественно-политического скандала.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский продюсер и медиа-менеджер Денис Путинцев.
"Если что-то изменится и "будет можно", то большинство украинских артистов при первом же случае, более-менее гарантированном в финансовом плане, поедут в Россию за "длинным рублем", – считает продюсер.
Путинцев уточнил, что говорит "не о всех, но о многих".
"По моему мнению, сдерживает представителей украинского шоу-бизнеса сейчас не патриотизм, а исключительно страх оказаться в каком-то около политическом скандале", – сказал он и подчеркнул, что это его субъективное суждение.
По словам Путинцева, Украине стоило еще с начала войны в 2014 году больше внимания уделять идеологическому подтексту. Продюсер призвал воспитывать в людях патриотизм "не только запретами, но и какими-то действиями".
MARUV, которая ездила в Россию и до Нацотбора, стала все чаще давать там свои концерты
Facebook.com/MaruvOfficial
OBOZREVATEL напоминает, что громкий скандал по поводу выступлений украинских исполнителей в России разгорелся во время финала Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение". Победительница нацотбора MARUV (Анна Корсун), которая в итоге так и не поехала на конкурс, заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России.
Из-за скандала с MARUV организаторы изменили правила отбора на детское "Евровидение" и запретили участвовать в нем юным вокалистам, которые с начала 2014 года выступали в России или на оккупированных территориях.
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