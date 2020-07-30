В России жена расчленила известного рэпера Энди Картрайта

Российский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина расчленила тело музыканта и спрятала его в пакеты, чтобы потом избавиться.

Женщину задержала полиция. По ее словам, 30-летний рэпер умер от передоза наркотиками несколько дней назад, пишет Telegram-канал Mash (снимки 18+).

Марина, якобы узнав о смерти мужа, никому об этом не рассказала, расчленила тело рэпера и разложила по пакетам. Часть пакетов хранилась в холодильнике, другие лежали на полу в коридоре их квартиры. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся, тот, в свою очередь, сообщил в полицию.

Тело Картрайта расчленила жена и разложила по пакетах Telegram-канал Mash

Свой поступок женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила, что он "просто исчезнет".

Сейчас супруга задержана, судмедэксперты устанавливают, действительно ли Энди умер от наркотиков.

Части тела рэпера нашли в холодильнике Telegram-канал Mash

Энди Картрайту было 30 лет. Его рост почти 2 метра. Он принимал участие в различных музыкальных проектах, в том числе в знаменитом "Версус-баттле" (Versus Battle).

Энди Картрайт с женой Вечерня Москква

Картрайт на рэп-баттле YouTube

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