В России умерла знаменитая актриса из "Домашнего ареста"

В России умерла звезда "Домашнего ареста" актриса Людмила Мальцева. Ей было 69 лет.

Популярность ей принесли роли в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой" и "Пасечник". Об этом сообщает Союз кинематографистов.

"27 августа, в День российского кино на 70 году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева", — говорится в сообщении.

Актриса родилась в 1950 году в Кемерово. Она окончила театральное училище имени Щепкина и продолжила обучение в Сорбонне. За свою карьеру Мальцева снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Причина смерти не уточняется.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США, 16 августа, умер известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность из-за рака легких.

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