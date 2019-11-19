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19 ноября • обновлено в 23:35
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В России сообщили о смертельном ДТП на авто Боярского: полиция отреагировала

2.2т
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Во вторник, 19 ноября, СМИ сообщили, будто автомобиль известного российского артиста Михаила Боярского попал в смертельное ДТП.

Как сообщает издание "Невские Новости", машина с регистрационными номерами, которые ранее были замечены на иномарке актера, сбила человека в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Оптиков. По данным издания, Merсedes черного цвета, который проходит в ориентировке с госномерами о022са98, скрылся с места происшествия.

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Пострадавший скончался от полученных травм на месте. В свою очередь, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ Вячеслав Степченко сообщил, что полиция проверила данную информацию. Как стало известно, данные, что машина принадлежит именно Боярскому, не соответствуют действительности.

Боярский возле черного Merсedes

Боярский возле черного Merсedes

"Пикабу"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярский оскандалился наглой выходкой в Санкт-Петербурге. Он припарковал свое авто на полосе встречного движения на Невском проспекте.

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Персона
Михаил Боярский
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
ДТП скандалы шоу-бизнес
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот пример проявления подлючести Обосса и его хозяина: зная , что *данные, что машина принадлежит именно Боярскому, не соответствуют действительности.* всё таки по своей подлючести в заголовке пишут * сообщили о смертельном ДТП на авто Боярского: *
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да кто бы сомневался! скот подлежит уничтожению любыми методами! Боярскому еще и медаль дадут на уничтожение паРРашного быдла! Фамилия этого подонка Боярского - скрепная для спившегося скота расейского! От слова "бояра"! У лишнехромосомных еще и "стекломой" есть! Так же скрепный напиток для этой мрази!
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