В России сообщили о смертельном ДТП на авто Боярского: полиция отреагировала

Во вторник, 19 ноября, СМИ сообщили, будто автомобиль известного российского артиста Михаила Боярского попал в смертельное ДТП.

Как сообщает издание "Невские Новости", машина с регистрационными номерами, которые ранее были замечены на иномарке актера, сбила человека в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Оптиков. По данным издания, Merсedes черного цвета, который проходит в ориентировке с госномерами о022са98, скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте. В свою очередь, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ Вячеслав Степченко сообщил, что полиция проверила данную информацию. Как стало известно, данные, что машина принадлежит именно Боярскому, не соответствуют действительности.

Боярский возле черного Merсedes "Пикабу"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярский оскандалился наглой выходкой в Санкт-Петербурге. Он припарковал свое авто на полосе встречного движения на Невском проспекте.

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