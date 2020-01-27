В пять лет зарабатывает до $500 тысяч в месяц: как выглядит самая популярная девочка-видеоблогер на Земле

Пятилетняя Анастасия Радзинская из России в 2019 году стала третьей в списке самых высокооплачиваемых блогеров мира.

Так, ее доход на YouTube составляет до 500 тысяч долларов в месяц. Ее родители регулярно выкладывают видео о Насте и о ее роскошной жизни, которые набирают сотни миллионов просмотров. 27 января девочке исполняется пять лет. Что о ней известно, как она выглядит и как стала такой популярной, – далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Анастасия Радзинская instagram.com/likenastya

Настя Радзинская родилась 27 января 2014 года в Краснодаре, Россия. В интернете она более известна как Like Nastya.

При рождении врачи диагностировали у Насти тяжелую форму ДЦП, они утверждали, что девочка не будет ходить и говорить. Родители бросили все силы на лечение, причем одним из методов терапии была работа на камеру.

Настя Радзинская и ее родители instagram.com/likenastya

С раннего детства Настя стала сниматься в коротких видеороликах. Сначала ее родители, Анна и Юрий Радзинские, снимали видео с обзором игрушек.

Однако такие ролики не давали много просмотров, и тогда родители Насти решили, что будут снимать влог о путешествиях по всему миру, детских парках и аттракционах.

Настя Радзинская instagram.com/likenastya

Настя Радзинская instagram.com/likenastya

Настя Радзинская instagram.com/likenastya

Так маленькая Настя Радзинская побывала в Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Малайзии, АОЭ, на Бали и многих других местах.

Везде семья посещала парки аттракционов, где снималось видео с Настей.

Настя Радзинская с мамой instagram.com/likenastya

Настя Радзинская с папой instagram.com/likenastya

Настя Радзинская с папой instagram.com/likenastya

К двум годам стало ясно, что Настя развивается нормально. Сейчас ее родители говорят, что, скорее всего, врачи ошиблись с диагнозом.

Однажды наступил момент, когда папа и мама Насти закрыли свои бизнесы (свадебный салон, строительная компания и компания по организации праздников) и решили сосредоточиться на бизнес-проекте дочери. Они вложили средства в раскрутку видеоблога Насти, наняли операторов.

В 2018 году Настя и ее родители переехали из Краснодара в США, в настоящий момент они живут во Флориде.

Сегодня на YouTube у Насти Радзинской шесть каналов, выпускающих ролики преимущественно для детской аудитории: Like Nastya, Like Nastya Vlog, Stacy Toys, Stacy Show, Funny Stacy и Funny Stacy PRT.

Ролики выходят на русском, английском, арабском и испанском языках.

Настя Радзинская с другом instagram.com/likenastya

Настя Радзинская instagram.com/likenastya

Это видео о том, как Настя играет, радуется покупкам, капризничает, собирается в школу (в США можно начинать обучение с пяти лет), учится, одевается, посещает парки развлечений, прыгает на батуте, рассказывает детские сказки и стихи.

К Насте на видео часто присоединяются ее папа, кошка и друзья. Кроме того, в роликах появляются и российские звезды.

Настя Радзинская и Филипп Киркоров instagram.com/likenastya

Настя Радзинская и Кристина Орбакайте instagram.com/likenastya

Настя Радзинская и Игорь Николаев instagram.com/likenastya

Эти видео приносят девочке и ее родителям от 200 тысяч до 500 тысяч долларов дохода в месяц.

По состоянию на ноябрь 2019 года каналы Насти имеют более 103 миллионов подписчиков и более 40 миллиардов просмотров, что делает ее самым крупным видеоблогером в мире по общему количеству просмотров и подписчиков. Ее годовой доход достиг 18 миллионов долларов.

В 2019 году Настя вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров мира по версии журнала Forbes. Она уступила только 8-летнему Райану Каджи из Техаса и каналу о спортивных трюках Dude Perfect.

Настя Радзинская instagram.com/likenastya

Настя Радзинская с родителями instagram.com/likenastya

Настя Радзинская instagram.com/likenastya

"Это только кажется со стороны, что вести блог просто. На самом деле этот бизнес в сто раз сложнее строительного и свадебного. Во-первых, здесь творческий процесс – ты можешь сценарий за минуту придумать, а можешь месяц над ним сидеть. Дальше приходится совмещать работу сценариста, режиссера, монтажера и оператора. К тому же в любой другой работе можно устроить себе выходной, отключить телефон и уехать отдыхать, оставить все на управляющих. А здесь стоит только пропустить один день, сразу падает количество просмотров, а значит, и доход", – рассказала мама Насти Анна Радзинская Forbes.

"Вот все удивляются – ребенок ничего не делает и зарабатывает миллионы. А ребенок ведь только актер, – говорит она. – Наш канал – это наша работа от рассвета до заката, это труд огромной команды, без которой ничего бы не было".

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