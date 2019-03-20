В Москве скончался народный артист России

В Москве 20 марта умер артист Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин. Ему был 91 год.

Как сообщается на на официальном сайте театра, дата и время церемонии прощания будут сообщены позже.

Фото: iz.ru

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 20 марта 2019 года на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, актер театра и кино скончался у себя дома. О причинах его смерти не сообщается.

Анатолий Адоскин родился в 1927 году в Москве. В 1948 году он окончил студию при театре имени Моссовета, где и провел большую часть своей карьеры. Адоскин также сыграл в большом количестве отечественных фильмов, таких как "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" и "Москва-Кассиопея".

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