В Москве прощаются с Виктюком: после церемонии тело перевезут в Украину. Видео
Роман Виктюк умер 17 ноября на 85 году жизни
Причиной стало осложнение после коронавируса – у режиссера случился инсульт
После прощания в РФ тело Виктюка будет доставлено в Украину для захоронения
В Москве проходит церемония прощания с режиссером украинского происхождения Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни.
Траурное мероприятие проходит в здании Театра Виктюка, где он работал художественным руководителем несколько десятков лет. Трансляция прощания опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Гроб с телом Виктюка в окружении цветов стоит на главной сцене театра – каждый желающий может подойти и почтить память режиссера. Отметим, гроб оставили закрытым, так как за несколько недель до смерти народный артист Украины и РФ заболел коронавирусом.
После прощания в Москве тело Виктюка будет перевезено в Украину – его похоронят в родном Львове на Лычаковском кладбище рядом с родителями. Задолго до смерти режиссер приобрел семейный склеп и завещал похоронить его именно там.
Напомним, прощание с народным артистом Украины Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. Церемония начнется в 10:00. Затем в 12:00 пройдет общественная панихида. В 13:30 гроб перенесут из театра в Церковь святого Андрея, в 15:00 пройдут похороны на Лычаковском кладбище.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что наследство Романа Виктюка достанется его сестрам и племяннице, которые проживают во Львове. Однако позже выяснилось, что они – не единственные родственники режиссера. Оказалось, что у него есть дочь и внуки.