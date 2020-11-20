В Москве прощаются с Виктюком: после церемонии тело перевезут в Украину. Видео

В Москве проходит церемония прощания с режиссером украинского происхождения Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни.

Траурное мероприятие проходит в здании Театра Виктюка, где он работал художественным руководителем несколько десятков лет. Трансляция прощания опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гроб с телом Виктюка в окружении цветов стоит на главной сцене театра – каждый желающий может подойти и почтить память режиссера. Отметим, гроб оставили закрытым, так как за несколько недель до смерти народный артист Украины и РФ заболел коронавирусом.

После прощания в Москве тело Виктюка будет перевезено в Украину – его похоронят в родном Львове на Лычаковском кладбище рядом с родителями. Задолго до смерти режиссер приобрел семейный склеп и завещал похоронить его именно там.

Напомним, прощание с народным артистом Украины Романом Виктюком во Львове состоится в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. Церемония начнется в 10:00. Затем в 12:00 пройдет общественная панихида. В 13:30 гроб перенесут из театра в Церковь святого Андрея, в 15:00 пройдут похороны на Лычаковском кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что наследство Романа Виктюка достанется его сестрам и племяннице, которые проживают во Львове. Однако позже выяснилось, что они – не единственные родственники режиссера. Оказалось, что у него есть дочь и внуки.