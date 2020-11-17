В Москве прощаются с умершим Джигарханяном. Фото и видео похорон

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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  • Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября

  • Причиной смерти стала почечная недостаточность

  • Его похоронят на Ваганьковском кладбище

Армен Джигарханян умер 14 ноября

В Москве проходит церемония прощания с известным советским актером и режиссером Арменом Джигарханяном, который умер 14 ноября в возрасте 85 лет.

Церемония проходит в здании Московского драматического театра имени Джигарханяна, где десятки лет работал артист. Трансляцию похорон опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Несмотря на пандемию, прощание с актером проходит в открытом формате. Помимо родственников и друзей семьи, последние почести своему кумиру могут отдать все желающие.

Как проходят похороны Джигарханяна.
Гроб с телом Джигарханяна
Похороны Джигарханяна в Москве.

Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Проститься с Арменом Джигарханяном пришел мэр Москвы Сергей Собяний, а также его коллеги по сцене и съемочной площадке. В частности, артист и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, Нерсес Оганесян и другие.

Похороны Джигарханяна в Москве.
Похороны Джигаханяна в Москве.
Как проходят похороны Джигарханяна
С Джигарханяном прощаются в Москве
Прощание с Аременом Джигарханяном

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Армена Джигарханяна стала почечная недостаточность. Кроме того, друг артиста Артур Согомонян отмечал, что причиной кончины Джигарханяна стали возраст и болезни, от которых тот страдал.

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