В Москве начался суд над Ефремовым: адвокат выступил с сенсационным заявлением

Пресненский суд в Москве начал рассмотрение по делу российского актера Михаила Ефремова, который в июне устроил масштабное ДТП со смертельным исходом. Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств.

В зале суда присутствуют представители правоохранительных органов, родственники со стороны обвиняемого и потерпевшего, а также журналисты. Ряд СМИ также ведут прямую трансляцию на YouTube (видео смотрите в конце новости).

Перед началом заседания адвокат Ефремова Эльман Пашаев выступил с неожиданным заявлением. Так, правозащитник на этот раз заявил, что его подзащитный не может признать вину, так как ничего не помнит.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов в зале суда Комсомольская правда

Также, по словам Пашаева, никто не видел, как Ефремов в день ДТП выходил из машины, а это значит, что за рулем мог был быть не он.

"Он ничего не помнит. Если вы мне покажете видео, что он выходит из-за руля, я с вами тоже буду согласен в том, что Ефремов – виновен", – заключил адвокат.

Во время заседания адвокат Ефремова заявил, что располагает данными о фальсификации доказательств представителями потерпевшей стороны.

Под зданием суда собрались также фанаты Ефремова, которые выступают за его невиновность. Одна из женщин, которая пришла поддержать Михаила Ефремова, пообщавшись с журналистами заявила, что дело по ДТП с актером является "заговором", а самого Михаила в машине, которая стала фигурантом аварии, не было. Также, по ее словам, Сергей Захаров погиб не после аварии, а от потери крови – якобы у него были травмы, совместимые с жизнью.

Суд над Ефремовым: смотреть онлайн-трансляцию

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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