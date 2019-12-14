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14 декабря • обновлено в 08:48
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В молитву о Заворотнюк закралась жуткая ошибка

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Семья тяжело заболевшей актрисы Анастасии Заворотнюк 13 декабря 2019 года показали сообщение о молитве об артистке.

Записку близкие Заворотнюк опубликовали в Инстаграм.

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Однако там сразу же бросается в глаза опечатка в знаковом месте – частица "не" вместо местоимения "нее".

"Сестры Горненского женского монастыря молятся за не на Святой земле", - отмечается в записке от служителей церкви в адрес Заворотнюк и ее семьи.

Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

В то же время семья в комментарии к посту выразила благодарность служителям церкви за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк на днях обновила свой Инстаграм.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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