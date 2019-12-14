В молитву о Заворотнюк закралась жуткая ошибка

Семья тяжело заболевшей актрисы Анастасии Заворотнюк 13 декабря 2019 года показали сообщение о молитве об артистке.

Записку близкие Заворотнюк опубликовали в Инстаграм.

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Однако там сразу же бросается в глаза опечатка в знаковом месте – частица "не" вместо местоимения "нее".

"Сестры Горненского женского монастыря молятся за не на Святой земле", - отмечается в записке от служителей церкви в адрес Заворотнюк и ее семьи.

В то же время семья в комментарии к посту выразила благодарность служителям церкви за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Заворотнюк на днях обновила свой Инстаграм.

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