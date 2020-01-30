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30 января • обновлено в 15:05
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"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал новое стихотворение, в котором отметил, что "не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать".

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

РИА Новости

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"Х*й кто станет это есть": Шнуров отказался прожаривать Собчак

Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже – благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать.

В комментариях к публикации поклонники Шнурова неоднозначно отреагировали на новый стих артиста:

"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса
"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса
"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса
"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса
"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса
"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Цены на перелет за океан просели. Хоть бы до середины марта продлился этот психоз!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
На Обозе все новости жесткие или фееричные.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой-то придypoк. Лувр и Эрмитаж для чего существуют, чтобы "тихо" там было, как на кладбище? Чем ему китайские туристы мешали?
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