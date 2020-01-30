"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал новое стихотворение, в котором отметил, что "не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать".

Сергей Шнуров РИА Новости

Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже – благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать.

В комментариях к публикации поклонники Шнурова неоднозначно отреагировали на новый стих артиста:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!