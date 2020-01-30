"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров жестко высказался о плюсах коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.
Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал новое стихотворение, в котором отметил, что "не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать".
Сергей Шнуров
РИА Новости
Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже – благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать.
В комментариях к публикации поклонники Шнурова неоднозначно отреагировали на новый стих артиста:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.
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