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23 сентября • обновлено в 15:27
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В "Квартале" эпично потроллили идею Зеленского: забавное видео

1.2т Читать материал на украинском

Украинский комик Евгений Кошевой потролил президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на "Вечернем Квартале" в Турции.

Шоумен высмеял приложение Зеленского "Украина в смартфоне", которое тот хочет создать. Отметим, что "досталось" не только президенту, но и певцу Святославу Вакарчуку, а также бывшему спикеру Андрею Парубию.

В "Квартале" эпично потроллили идею Зеленского: забавное видео
В "Квартале" эпично потроллили идею Зеленского: забавное видео

Скриншот из видео

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"Знаете, в последнее время в Офисе президента очень часто стали говорить о приложении "Украина в смартфоне". Для тех, кто не в курсе — это такое приложение, при помощи которого вы можете участвовать в решении государственных проблем. Вершить государственные дела. Теперь их можно будет решать не только в кулуарах, а и в маршрутке, стоя в очереди или в туалете. Самое главное — для мужиков. Допустим, если жена вас будет пилить, что вы долго сидите в телефоне, вы можете сказать: "Я решаю государственные дела", — сказал Кошевой.

В "Квартале" эпично потроллили идею Зеленского: забавное видео

Скриншот из видео

Так, Кошевой продемонстрировал зрителям тестовый вариант приложения. В нем можно увидеть местонахождение депутатов, поиграть в игры, а также выставить оценки президентам Украины.

В "Квартале" эпично потроллили идею Зеленского: забавное видео

Скриншот из видео

В "Квартале" эпично потроллили идею Зеленского: забавное видео

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам "95 Квартала". Так, "Квартал", который выступал на английском языке, представил в своих номерах пародии на Юлию Тимошенко и самого Зеленского, которого играл новый актер студии.

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Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Тег
95 Квартал
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