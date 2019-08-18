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В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото

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Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию, показала новый снимок, чем озадачила поклонников.

На фото, опубликованном в Instagram, певица позирует в мужском костюме (чтобы посмотреть изображение, доскролльте до конца).

"Вера, этот костюм случайно не Константина?" – отметили фаны звезды.

Вера Брежнева ответила на вопрос утвердительно.

В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото
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Большинство комментаторов положительно оценили образ певицы, однако некоторые все же раскритиковали наряд.

В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото
В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото
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В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото

"Ни красоты, ни харизмы!" – написала nataliiaklochai.

В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото

"Руку-то они зря вам в карман засунули. Нужно было бы хоть большой пальчик выставить", – добавил imorozovalexey.

В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото

“Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой.” @voguerussia @voguerussiabeauty @mercuryjewellery #VeraforVogue #Vera #Vogue

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева

Вера Брежнева

ververa, Instagram

Вера Брежнева

Вера Брежнева

ververa, Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева сделала откровенное признание об интиме с Константином Меладзе.

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Персоны
Вера Брежнева Константин Меладзе
Место
Россия
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