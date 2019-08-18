В костюме Меладзе? Брежнева заинтриговала фанов откровенным фото

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию, показала новый снимок, чем озадачила поклонников.

На фото, опубликованном в Instagram, певица позирует в мужском костюме (чтобы посмотреть изображение, доскролльте до конца).

"Вера, этот костюм случайно не Константина?" – отметили фаны звезды.

Вера Брежнева ответила на вопрос утвердительно.

Большинство комментаторов положительно оценили образ певицы, однако некоторые все же раскритиковали наряд.

"Ни красоты, ни харизмы!" – написала nataliiaklochai.

"Руку-то они зря вам в карман засунули. Нужно было бы хоть большой пальчик выставить", – добавил imorozovalexey.

Вера Брежнева ververa, Instagram

Вера Брежнева ververa, Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева сделала откровенное признание об интиме с Константином Меладзе.

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