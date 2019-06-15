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"В глазах печаль": Пугачева взволновала сеть новым фото

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Сеть взбудоражило селфи российской примадонны Аллы Пугачевой в очках и с насыщеной алой помадой на губах.

Личным снимком певица поделилась в Instagram.

"Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала фото примадонна. Пользователи сети бурно отреагировали на яркий снимок Пугачевой. Многие похвалили примадонну за выбор образа. По мнению пользователей, Пугачевой очень идут очки и яркая помада.

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"В глазах печаль": Пугачева взволновала сеть новым фото
"В глазах печаль": Пугачева взволновала сеть новым фото
"В глазах печаль": Пугачева взволновала сеть новым фото

"Прекрасно выглядите. Только во взгляде проскальзывает грусть", - писали ей под фото. "Взгляд добрый и в то же время пронзительный, взгляд как крик…", - сообщали в сети.

Многие отметили ее юный вид, несмотря на 70-летний возраст. "Ну Ленин! Ей богу!!! Вечно молодая".

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Также на снимок отреагировали другие селебрити: Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Наташа Королева, Филипп Киркоров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили фото замка Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.

Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство.

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