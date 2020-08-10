У Ефремова диагностировали инсульт: сын нашел его неподвижным на полу

У Михаила Ефремова диагностировали инсульт. ryazan.life
У российского актера Михаила Ефремова, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы, врачи диагностировали инсульт.
Как сообщил источник изданию МК, сын звезды в понедельник, 10 августа, утром приехал в гости к отцу. Дверь в квартиру была открыта, а актер лежал на полу.
По словам инсайдера, у Ефремова была невнятная речь, и он не мог двигать рукой и ногой. Актеру трудно было что-то объяснить, поэтому его сын сразу же вызвал скорую помощь. Медики пытались уговорить Ефремова согласиться на госпитализацию, но он отказался.
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"На вопрос о том, злоупотреблял ли Михаил спиртным, сын ответил, что ничего подозрительного в квартире не заметил. Когда медики привели артиста в себя, он заявил, что просто перенервничал. Скорее всего, причиной резкого ухудшения стала игра его любимого "Спартака" , – сообщило издание.
Отметим, слушания по делу о ДТП с участием Ефремова состоялись 5, 6 и 7 августа. Читайте все подробности по ссылке на OBOZREVATEL.
Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.
Также стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.
В ходе второго заседания свидетели показали видео, где Ефремов чуть не сбил четверых людей за несколько минут до роковой аварии.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.