У Ефремова диагностировали инсульт: сын нашел его неподвижным на полу

У российского актера Михаила Ефремова, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы, врачи диагностировали инсульт.

Как сообщил источник изданию МК, сын звезды в понедельник, 10 августа, утром приехал в гости к отцу. Дверь в квартиру была открыта, а актер лежал на полу.

По словам инсайдера, у Ефремова была невнятная речь, и он не мог двигать рукой и ногой. Актеру трудно было что-то объяснить, поэтому его сын сразу же вызвал скорую помощь. Медики пытались уговорить Ефремова согласиться на госпитализацию, но он отказался.

Ефремов перенес инсульт из-за футбольного матча Cursorinfo

"На вопрос о том, злоупотреблял ли Михаил спиртным, сын ответил, что ничего подозрительного в квартире не заметил. Когда медики привели артиста в себя, он заявил, что просто перенервничал. Скорее всего, причиной резкого ухудшения стала игра его любимого "Спартака" , – сообщило издание.

Отметим, слушания по делу о ДТП с участием Ефремова состоялись 5, 6 и 7 августа. Читайте все подробности по ссылке на OBOZREVATEL.

Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

В ходе второго заседания свидетели показали видео, где Ефремов чуть не сбил четверых людей за несколько минут до роковой аварии.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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