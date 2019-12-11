"Уже не восстановится": СМИ рассказали о параличе Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Как сообщил Телеграм-канал Mash, актриса уже три месяца лежит в реабилитационном центре и никакого улучшения нет.

Заворотнюк Cтархит

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", — сообщил источник.

Сейчас Анастасия Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев, передают СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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