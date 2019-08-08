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"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак

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В сети появилась информация о том, что бывший супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу уже год встречается с киевлянкой Самией Ахметовой.

Так, в Telegram-канале YOBAJUR подруга девушки заявила, что слухи о романе Налчаджиоглу с Яной Беляевой являлась неверной.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

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"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак
"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак

Пока нет никакой информации о девушке, а все ее социальные сети закрыты от посторонних глаз. В интернете есть всего несколько снимков новой возлюбленной Налчаджиоглу.

Самия Ахметова

Самия Ахметова

Самия Ахметова

Самия Ахметова

Отметим, что Налчаджиоглу не скрывает своих отношений с девушкой. Он разместил несколько снимков с ней в Instagram-Stories.

"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак
"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак
"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ани Лорак
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