"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак

В сети появилась информация о том, что бывший супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу уже год встречается с киевлянкой Самией Ахметовой.

Так, в Telegram-канале YOBAJUR подруга девушки заявила, что слухи о романе Налчаджиоглу с Яной Беляевой являлась неверной.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Пока нет никакой информации о девушке, а все ее социальные сети закрыты от посторонних глаз. В интернете есть всего несколько снимков новой возлюбленной Налчаджиоглу.

Самия Ахметова

Самия Ахметова

Отметим, что Налчаджиоглу не скрывает своих отношений с девушкой. Он разместил несколько снимков с ней в Instagram-Stories.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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