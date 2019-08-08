"Уже год вместе": стало известно, как выглядит настоящая любовница экс-мужа Лорак

В сети появилась информация о том, что бывший супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу уже год встречается с киевлянкой Самией Ахметовой.
Так, в Telegram-канале YOBAJUR подруга девушки заявила, что слухи о романе Налчаджиоглу с Яной Беляевой являлась неверной.
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак
Пока нет никакой информации о девушке, а все ее социальные сети закрыты от посторонних глаз. В интернете есть всего несколько снимков новой возлюбленной Налчаджиоглу.
Самия Ахметова
Самия Ахметова
Отметим, что Налчаджиоглу не скрывает своих отношений с девушкой. Он разместил несколько снимков с ней в Instagram-Stories.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео. Его застукали в одном из ночных заведений Киева в компании молодой модели Яны Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал, что она берегла брак до последнего, а сейчас уже перестала переживать из-за официального разрыва. Дочь София останется с матерью.
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