"Уже дома?" Заворотнюк прервала молчание в соцсетях

Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке прервала молчание в социальных сетях.
Так, артистка написала пост о своем супруге в Instagram.
Анастасия Заворотнюк
Утро
"У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!" – написала актриса.
"Анастасия уже дома?", "Ура! Наша няня снова с нами", "Ее уже выписали из больницы?", "Чудо должно произойти", "Ждем тебя, Настя. Скорейшего тебе выздоровления", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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