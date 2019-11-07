"Уже дома?" Заворотнюк прервала молчание в соцсетях

Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке прервала молчание в социальных сетях.

Так, артистка написала пост о своем супруге в Instagram.

Анастасия Заворотнюк Утро

Новости Семья Заворотнюк сообщила фанатам о лжи

"У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!" – написала актриса.

"Анастасия уже дома?", "Ура! Наша няня снова с нами", "Ее уже выписали из больницы?", "Чудо должно произойти", "Ждем тебя, Настя. Скорейшего тебе выздоровления", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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