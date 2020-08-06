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Успенская показала лицо после пластики и напугала сеть. Видео

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,6 т.
Успенская показала лицо после пластических операций

Успенская показала лицо после пластических операций. eg.ru

Российская певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками видео, на котором показала свое лицо после пластических операций без макияжа.

Ролик "королева русского шансона" опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На кадрах звезда расположилась на веранде своего дома (видео смотрите ниже).

"Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет", – весело сказала Успенская.

Многие пользователи сети отметили, что их испугал внешний вид певицы.

"У вас губа на нос залезла", "От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?", "Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло", "Будто перед этим месяц употребляла алкоголь", "Фильм ужасов", – написали в комментариях.

Успенская напугала сеть своим внешним видом

Успенская напугала сеть своим внешним видом скриншот комментариев

Успенская напугала сеть своим внешним видом

Успенская напугала сеть своим внешним видом скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская призналась, что из-за ссоры с дочерью у нее ухудшилось здоровье: месяц назад она потеряла сознание, в результате чего получила множество переломов.

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