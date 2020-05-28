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28 мая • обновлено в 20:19
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"Ушатал бы примадонну!" Костюшкин рассказал об неприятном инциденте с Пугачевой

1.7т
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Российский певец Стас Костюшкин вспомнил, как упал на примадонну Аллу Пугачеву во время выступления на "Новой волне" в 2014 году.

Так, по словам артиста, он тогда впервые выступал под фонограмму и без подтанцовки. И для того, чтобы сделать номер эффектнее, Костюшкин отправился в зал, где сидели главные звезды эстрады, среди которых была и примадонна. Певец попытался встать на перегородку, за которой находилась Пугачева, и, как он отметил, "чуть не ушатал певицу". Об этом Костюшкин рассказал в интервью программе "Алена, блин!" (видео смотрите ниже).

Алла Пугачева и Стас Костюшкин

Алла Пугачева и Стас Костюшкин

"На фестивале решили спеть под фанеру. Пришел на репетицию, всем артистам что-то дают, а мне не дали даже танцоров. Лещенко говорит: "Ты сам справишься!" Далее начался концерт, я пою и понимаю, что есть место, где сидит президиум: Пугачева. Галкин, Басков и другие звезды. Туда когда-то ходил Энрике Иглесиас и прыгал на конструкции. Но в нем 75 килограммов, а во мне под 100. И я, значит, иду и пою. Алла Борисовна гениальная – она все просчитывает и отрицательно качает мне головой. А следом я стаю ногой на эту перегородку и она подо мной развалилась как снег. Если бы я не занимался дзюдо 5 лет, то ушатал бы примадонну, я бы лобешником закатил ей в голову. Мы бы потом еще пол концерта ее выносили", – рассказал Костюшкин.

Стас Костюшкин упал на Пугачеву во время выступления

Стас Костюшкин упал на Пугачеву во время выступления

Он также добавил, что сразу после инцидента Пугачева покинула зал. Однако певцу удалось встретиться с певицей на следующий день на дне рождения Лаймы Вайкуле и публично попросить прощения.

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин

Скриншот с видео

"Я извинился и Алла Борисовна мне говорит, что ничего страшного. Ну, синяк – синяк мы замажем, а полмиллиона просмотров останется! Она меня так успокоила, я ей безумно благодарен", – отметил Костюшкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву. Она дефилировала возле своего дома.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Стас Костюшкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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