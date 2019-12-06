"Обрезать нужно аккуратно": Ургант публично высмеял пресс-конференцию Медведева

Российский телеведущий и юморист Иван Ургант высказался по поводу ежегодной пресс-конференции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Так, в новом выпуске "Вечерний Ургант" он высмеял представителей каналов, которых пригласили на мероприятие. А также с юмором отметил, что сам бы хотел поучаствовать в нем, но на беседу с главой правительства от "Первого канала" был направлен другой журналист (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иван Ургант Фото: sobesednik.ru

"Если раньше приглашали ведущих все-таки более развлекательных телеканалов: Сергея Брилева, Ираду Зейналову, Петра Толстого, то сейчас пригласили серьезную журналистику: Анастасию Ивлееву, Андрея Разыграева, Тимура Батрутдинова, замечательную раскрепощенную девочку с канала "Карусель"... Я тоже задавался вопросом, почему меня не пригласили, но там был другой представитель канала", — сказал Ургант.

Иван Ургант Скриншот с видео

Кроме того, телеведущий решил пофантазировать и снял собственную версию разговора с Медведевым. Он сидел рядом с подыгравшим ему комиком Тимуром Батрутдиновым, который присутствовал на встрече с премьер-министром, и задавал вопросы под логотипами разных каналов.

Тимур Батрутдинов и Иван Ургант Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант пошутил о коррупции в России. В сети пришли в восторг от смелости телеведущего и написали много позитивных комментариев.

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