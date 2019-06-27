Упал в оркестровую яму: стало известно о нелепой смерти народного артиста России

В Саратове после падения в оркестровую яму скончался народный артист России, художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ошеров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Юрий Ошеров Wikipedia

"Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался, дата прощания с ним будет известна позже", — заявила собеседница агентства. Ошеров умер на 77-м году жизни. Он упал в оркестровую яму 17 июня, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Юрием Ошеровым были поставлены такие спектакли, как "Холодное сердце", "Маленький принц", "Конек-Горбунок", "Недоросль".

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня. Ему было 59 лет. По данным СМИ, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его супруга Ольга Смирягина отметила, что похоронен артист будет в Киеве.

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