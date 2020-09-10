Умерла звезда 'Игры престолов' Дайана Ригг

Американская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на агента артистки. По словам инсайдеров, причина смерти Ригг не уточняется.

"С огромной печалью мы сообщаем, что Дайана Ригг мирно скончалась сегодня утром. Она была в это время дома со своей семьей... Дайана была иконой театра, кино и телевидения. Она была лауреатом премий BAFTA, Emmy, Tony и Evening Standard Awards за свою работу на сцене и экране. Она была очень любимой и уважаемой представительницей своей профессии, которая любила свою работу и своих коллег-актеров. Ее будет очень не хватать", – заявил представитель актрисы.

Дайана Ригг родилась 20 июля 1938 года в городе Донкастер, Великобритания. Наибольшую славу ей принесли роли девушки Бонда в фильме "На секретной службе ее Величества" и Оленны Тирелл в "Игре престолов".

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